Wielertransfers 2021: Kasper Andersen donderdag 3 september 2020 om 11:03

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Kasper Andersen

De nieuwe Europese juniorenkampioen Kasper Andersen (18) koerst komend jaar voor het Deense continentale ColoQuick, waar hij zich verder wil ontwikkelen. Volgens ploegleider Brian Petersen is de beloftevolle renner, die nu nog in het juniorenteam NPV-Carl Ras rijdt, tamelijk allround. “Hij kan sprinten, is goed in een kleine groep en rijdt ook vlot omhoog. Hij heeft een enorm potentieel en kan uitgroeien tot iets sensationeels”, vertelt hij aan het Deense Feltet.dk.

Andersen pakte een week geleden de Europese titel voor junioren. In de eindsprint op het heuvelachtige circuit rond Plouay drukte hij zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan Pavel Bittner en Arnaud De Lie. Zijn nieuwe ploeg staat te boek als een kweekvijver voor jonge talenten, want bijvoorbeeld ook Jumbo-Visma’s Jonas Vingegaard en de kersverse aanwinst van BORA-hansgrohe Frederik Wandahl traden via dit team toe tot het continentale circuit.