Wielertransfers 2021: EOLO-Kometa, Lotto Soudal Ladies, Maaike Coljé

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

EOLO-Kometa

Kometa Xstra, de Spaanse continental die in 2021 onder de naam EOLO-Kometa toetreedt tot het pro-continentale circuit, heeft nog eens drie nieuwkomers gepresenteerd. Vincenzo Albanese (24) en Luca Pacioni (27) komen over van respectievelijk Bardiani-CSF en Androni Giocattoli-Sidermec en zetten hun krabbel onder een contract voor een jaar, Samuele Rivi (22, Tirol-KTM) tekende voor twee seizoenen.

“Deze uitdaging motiveert me zeer”, laat Albanese weten via zijn nieuwe ploeg. “Er wordt een erg goede ploeg samengesteld met veel nieuwe gezichten. Hoewel het een vrij nieuwe ploeg is, is de organisatie erg goed en worden erg toegewijde renners aangetrokken.”

Lotto Soudal Ladies

De vrouwenploeg van Lotto Soudal geeft de Belgische Elise Vander Sande (22) en Silke Smulders (19) uit Nederland volgend seizoen de kans om zich te ontwikkelen en te groeien binnen de ploeg. Vander Sande, die de voorbije vijf seizoenen voor Keukens Redant reed, werd in september knap vierde op het BK in Anzegem. “Ik ben eind juni afgestudeerd. Het was een bewuste keuze om eerst mijn studies af te ronden. Nu wil ik kijken wat ik kan bereiken in het wielrennen.”

Smulders is eerstejaars belofte en studeert nog. Ze maakte dit afgelopen seizoen deel uit van de Nederlandse selectie op het EK voor beloften in Plouay, waar ze achtste werd. “Ik kom goed tot mijn recht op een heuvelparcours, zoals in Nederlands-Limburg of de Ardennen”, laat Smulders weten via haar nieuwe ploeg. “Ik kijk er ook naar uit om op termijn te ontdekken wat ik kan in de bergen. Ik ben nog jong en er staat mij nog veel te wachten.”

Update – Maaike Coljé

De Spaanse vrouwenploeg Massi-Tactic heeft Maaike Coljé (23) aangekondigd als aanwinst voor komend seizoen. De renster uit Snelrewaard heeft haar roots in het schaatsen en skeeleren, maar bleek ook hard te kunnen fietsen. Dat ze een goede klimster is, blijkt wel uit haar optreden in de Tour de l’Ardèche, waar ze zeventiende werd in het eindklassement. Ze komt over van het Restore Cycling Team, een clubteam uit Pijnacker.