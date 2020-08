Wielertransfers 2021: Emma Norsgaard, Matteo Spreafico dinsdag 11 augustus 2020 om 18:43

Het is augustus en dat betekent dat de eerste transfers voor komend seizoen naar buiten komen. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Emma Norsgaard

Het damesteam van Movistar heeft haar eerste nieuwe renster voor komend jaar bekendgemaakt. De 21-jarige Norsgaard beschikt over een goede tijdrit – zo werd ze op het EK vorig jaar vijfde – en is snel aan de meet. Eerder dit jaar won de Deense ook de openingsrit in de Ronde van Valencia.

De Deense komt over van Paule Ka, dat tot voor dit jaar beter bekend was als Bigla. Bijzonder detail: Emma’s broer Mathias Norsgaard rijdt bij de mannentak van Movistar, waardoor er – volgens het persbericht van Movistar – voor het eerst een broer-zus-relatie in hetzelfde WorldTour-team is.

Annemiek van Vleuten zal volgend jaar ook de kleuren verdedigen van Movistar. Vanuit Spanje werd ons bevestigd dat de gesprekken in een vergevorderde fase zitten. Het zou gaan om een contract van twee jaar.

Matteo Spreafico

Vini Zabù-KTM heeft zich per direct weten te versterken met Matteo Spreafico. De 27-jarige Italiaan reed de voorbije seizoenen voor Androni Giocattoli-Sidermec, maar zat sinds juli zonder ploeg. Spreafico tekent een contract tot het einde van het seizoen en zal morgen al zijn debuut maken voor Vini Zabù-KTM tijdens de Gran Piemonte.

“Ik hoop nog meer ervaring te kunnen opdoen bij mijn nieuwe werkgever. Ik wil ook mijn oude ploeg Androni Giocattoli-Sidermec bedanken voor de mooie jaren. Ik ben ook in de coronaperiode blijven trainen”, aldus Spreafico, twee jaar geleden winnaar van de Ronde van Venezuela.