Wielertransfers 2021: Cyril Gautier, Alex Colman, Savva Novikov

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Cyril Gautier

Cyril Gautier zal ook de komende seizoenen deel uitmaken van het profpeloton. De 33-jarige Fransman koerst sinds 2019 voor B&B Hotels-Vital Concept en heeft vandaag zijn aflopende contract verlengd met twee seizoenen. De rasaanvaller hoopt nog een keer die langverwachte overwinning te boeken in het tenue van de Franse formatie.

Gautier won in een verder verleden de Route Adélie de Vitré, Parijs-Camembert, de Tour du Finestère en etappes in de Tour du Limousin. De renner maakte dit seizoen nog deel uit van de Tourselectie van B&B Hotels-Vital Concept en eindigde na drie weken koers als 78e in het algemeen klassement.

Alex Colman

Sport-Vlaanderen Baloise heeft de komst van Alex Colman bevestigd. De 22-jarige Belgische sprinter reed sinds 2018 in Britse dienst bij Canyon dhb. Vorig jaar liet hij zich al meermaals opmerken, onder meer door in de Schaal Sels en de Tour of Britain mee te springen in de aanval. In de .1-koersen Slag om Norg en de GP Stad Zottegem was hij dicht bij een top 10-klassering.

Savva Novikov

Nu Kern Pharma zal toetreden tot het ProTour-circuit in 2021, is de ploeg van Manolo Azcona en Juanjo Oroz druk bezig om zich te versterken voor volgend seizoen. De Russische klimbelofte Savva Novikov is de volgende aanwinst. De 21-jarige renner kwam dit jaar uit voor de opleidingsformatie van CCC.

Novikov wist vorig jaar de aandacht te trekken in het tenue van Lokosphinx, met een tweede plaats in de Roemeense rittenkoers Turul Romaniei en de eindzege in de Tour of Iran.