Wielertransfers 2021: Cofidis woensdag 30 september 2020 om 14:37

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Cofidis

Cofidis heeft zich versterkt met Thomas Champion (21), die als neoprof een tweejarige verbintenis tekende bij de Franse ploeg. De beloftevolle Franse renner was dit seizoen vierde in de Ronde van Savoie-Mont Blanc en negende in de Ronde de l’Isard. “Zijn ontwikkeling is indrukwekkend en zijn prestaties in de Ronde van Savoie-Mont Blanc prikkelden ons om hem een kans te geven”, lichtte teammanager Cedric Vasseur zijn nieuwe aanwinst toe.

Welcome to Thomas Champion, 21-year-old French rider who joins our Team for 2 seasons ! 😎 🇫🇷#CofidisMyTeam pic.twitter.com/qlLqCH22LQ — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) September 30, 2020