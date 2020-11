Wielertransfers 2021: Carlos Barbero, Jonas Gregaard

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Carlos Barbero

Euskaltel-Euskadi is druk bezig om zich te versterken voor 2021. De Baskische formatie, die volgend jaar als Fundación-Orbea aan het seizoen zal beginnen, is volgens El Correo in gesprek met Carlos Barbero. Ook Luis Ángel Maté lijkt na tien opeenvolgende seizoenen bij Cofidis op weg naar Euskaltel-Euskadi.

De 29-jarige Barbero staat nu nog onder contract bij NTT Pro Cycling, maar de hoop dat de Zuid-Afrikaanse formatie ook volgend seizoen in het peloton te zien is, wordt steeds kleiner. De rappe Barbero wist dit seizoen geen overwinningen te boeken, maar werd wel zesde in de Saudi Tour en de Memorial Marco Pantani.

Jonas Gregaard

Jonas Gregaard zal ook volgend seizoen uitkomen voor Astana. De 24-jarige Deen zal zijn aflopende contract met één seizoen verlengen, zo heeft de manager van Gregaard laten weten aan Ekstra Bladet. De jonge renner is al twee seizoenen actief voor de Kazachse formatie. Hij reed onlangs de Giro d’Italia uit.