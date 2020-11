Wielertransfers 2021: Caja Rural-Seguros RGA, Gazprom-RusVelo

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Caja Rural-Seguros RGA

De Spaanse formatie kan ook volgend seizoen rekenen op de diensten van Jon Aberasturi, Aritz Bagües, David González en Héctor Sáez. Deze renners tekenen bij voor één seizoen. De 31-jarige Aberasturi is al twee seizoenen de belangrijkste sprinter van de ploeg en won dit jaar nog een etappe in de Ronde van Hongarije. Bagües (31), González (24) en Sáez (27) zijn gewaardeerde knechten.

Gazprom-RusVelo

Gazprom-Rusvelo heeft met Mathias Vacek en Pavel Kochetkov twee renners aangetrokken voor komend seizoen. Vacek is pas 18 jaar oud en is de jongere broer van Karel Vacek, een van de voornaamste uitdagers van Remco Evenepoel bij de junioren. Mathias Vacek werd dit jaar Europees kampioen tijdrijden bij de junioren, voor toptalent Marco Brenner.

Vacek staat nog maar aan het begin van zijn carrière, Kochetkov is bezig aan de laatste jaren van zijn loopbaan. De 34-jarige Rus kwam in het verleden uit voor Katusha-Alpecin en reed dit jaar voor CCC, maar keert nu weer terug op het oude nest. Kochetkov reed in 2013 namelijk al een jaar voor Gazprom-RusVelo.

Als we Tuttobiciweb mogen geloven, dan zal Karel Vacek volgend seizoen ook uitkomen voor Gazprom-RusVelo. De 20-jarige renner was in 2019 al even prof bij Hagens Berman Axeon. Dit werd alleen geen succes en dus besloot de Tsjech om een stap terug te doen en op continentaal niveau te koersen bij Team Colpack Ballan.

Vini Zabú-Brado KTM

Simone Bevilacqua heeft zijn aflopende contract bij Vini Zabú-Brado KTM verlengd. De 23-jarige Italiaan koerst sinds 2018 voor de Italiaanse formatie. Bevilacqua werd dit jaar zevende op het Italiaans kampioenschap tijdrijden en reed de Giro d’Italia uit. Vorig jaar was hij de beste in de zevende etappe van de Tour de Langkawi.