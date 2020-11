Wielertransfers 2021: Astana

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Astana

Astana heeft zich voor volgend seizoen versterkt met de Spaanse beloftekampioen Javier Romo (21), meldt Zikloland. De getalenteerde renner, wiens roots in de triatlon liggen, heeft naar verluidt een contract voor drie jaar getekend. Romo kroonde zich in augustus tot Spaans kampioen bij de beloften na een indrukwekkende solo. Hij bereikte met een voorsprong van ruim twee minuten op Jokin Murguialday, die komend seizoen voor Caja Rural rijdt, de streep in Baeza.