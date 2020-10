Wielertransfers 2021: Alex Colman maandag 12 oktober 2020 om 08:19

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Alex Colman

Alex Colman (22) koerst komend seizoen in de kleuren van Sport Vlaanderen-Baloise. Het is Het Nieuwsblad dat het nieuwtje bekendmaakt. De Belgische sprinter rijdt sinds 2018 in Britse dienst, bij Canyon dhb. Vorig jaar liet hij zich al meermaals opmerken, onder meer door in de Schaal Sels en de .HC-koers de Tour of Britain mee te springen in de aanval. In de .1-koersen Slag om Nord en de GP Stad Zottegem was hij dicht bij een top 10-klassering.