Wielertransfers 2021: Alessandro Fedeli, Anthon Charmig dinsdag 25 augustus 2020 om 16:49

Het is augustus en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Alessandro Fedeli

De 24-jarige Italiaan Alessandro Fedeli zal ook de komende twee seizoenen uitkomen voor Nippo-Delko One Provence. De jonge renner is de laatste weken uitstekend op dreef. Zo won hij in de Tour du Limousin de slotetappe naar Limoges en vandaag eindigde hij als vijfde in de Bretagne Classic.

Fedeli, vorig jaar al ritwinnaar in de Kroatische CRO Race, is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Franse formatie. Hij liet als belofte al mooie dingen zien in enkele prestigieuze Italiaanse wielerwedstrijden.

Anthon Charmig

Fedeli kiest dus voor een langer verblijf bij zijn ploeg, Anthon Charmig vertrekt daarentegen bij het continentale ColoQuick. De 22-jarige Deen tekent een contract bij Uno-X. Charmig zal in de eerste maanden van 2021 nog uitkomen voor de opleidingsploeg van Uno-X, om vervolgens de stap te maken naar de hoofdmacht. De renner tekent voor drie seizoenen.