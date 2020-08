Wielertransfers 2020: Deceuninck-QS, Trek-Segafredo, Arkéa-Samsic en Nippo Delko One Provence zaterdag 1 augustus 2020 om 12:07

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rijtje. Met vandaag nieuws over Deceuninck-Quick Step, Trek-Segafredo, Arkéa-Samsic en Nippo Delko One Provence.

Deceuninck-Quick Step

Deceuninck-Quick Step biedt Sean Quinn een kijkje achter de schermen bij een WorldTour-ploeg via een stageperiode, blijkt uit gegevens van de UCI. De 20-jarige Amerikaan rijdt sinds vorig jaar voor Hagens Berman Axeon, dat dit seizoen op een continentale licentie koerst. Hij was als junior de nummer tien tijdens het WK in Innsbruck (2018) en reed vorig jaar naar de zesde plaats in de Giro d’Italia voor beloften.

Trek-Segafredo

Trek-Segafredo laat de Italianen Alessandro Fancellu (Kometa Xstra) en Antonio Tiberi (Colpack Ballan), die volgend jaar als neoprofs actief zijn bij de Amerikaanse ploeg, in het vervolg van het seizoen vast meedraaien met hun toekomstige collega’s via een stage. Dat blijkt uit gegevens van de UCI. Daarnaast krijgt ook Mattias Skjelmose de kans om zich in de kijker te rijden. De 20-jarige Deen van Leopard heeft eveneens een stagecontract aangeboden gekregen.

Arkéa Samsic

Bij Arkéa Samsic beginnen twee renners vandaag aan hun stageperiode. Kevin Vauquelin (19) is de regerende wegkampioen bij de junioren van Frankrijk, nadat hij een jaar eerder al beslag legde op de Franse titel tijdrijden. Maar ook op de baan boekte hij al mooie successen. Zo keerde hij vorig jaar terug van het junioren-WK in Frankfurt met medailles op de puntenkoers (zilver), team pursuit (zilver) en Madison (brons). Florentin Lecamus-Lambert liep al eerder stage bij de ploeg.

Nippo Delko One Provence

Nippo Delko One Provence heeft Alex Zingle een stagecontract gegeven, dat per vandaag ingaat. De 21-jarige Fransman begon zijn fietscarrière op de mountainbike, maar legt zich sinds dit jaar volledig toe op het wegwielrennen. In het tenue van zijn clubteam CC Etupes reed hij eerder dit seizoen naar de zesde plaats in de Franse nationale wedstrijden Circuit des Communes de la Vallee du Bédat en het Circuit des 4 Cantons.

🙌 @AxelZingle sera stagiaire professionnel avec @NIPPO_Delko_OP_ 🤩 Ancien Vettetiste, son talent est tout terrain ! Et compte bien le prouver cet été 👊 👏 Bravo Axel ! pic.twitter.com/d4yNFPOUAn — CC Etupes (@CCETUPES) July 30, 2020