Wielertransfers 2020: Carr, Team UKYO, Gaffurini donderdag 19 december 2019 om 18:03

Er zijn al verschillende ploegen die hun selectie hebben gepresteerd voor het nieuwe wielerseizoen, maar dat betekent niet dat er geen transfers meer worden afgerond. WielerFlits zet ze op een rij in de rubriek Wielertransfers 2020.

Simon Carr

Simon Carr zal volgend jaar zijn debuut maken als profwielrenner. De 21-jarige Brit heeft namelijk een contract getekend bij Nippo-Delko One Provence, zo heeft de Franse formatie met Japanse invloeden laten weten via een persbericht. Carr heeft de ploegleiding weten te overtuigen tijdens zijn periode als stagiair.

De jonge renner wist zich in 2019 enkele keren te onderscheiden in lastige rittenkoersen. Zo eindigde hij als tiende in Le Tour de Savoie Mont Blanc en werd hij zevende in een bergetappe van de Giro Valle d’Aosta. Zijn nieuwe werkgever Nippo-Delko One Provence rijdt volgend jaar op een ProTeam-licentie.

Team UKYO

Team UKYO zal met twaalf renners aan het nieuwe wielerjaar beginnen, nadat de ploeg het contract heeft verlengd van de Spanjaard Benjamín Prades, de nummer twee van de voorbije Tour of Japan. Dit betekent dat Prades komend seizoen aan de zijde zal koersen van Nederlander Raymond Kreder en de nieuwe aanwinst Nathan Earle.

Nicola Gaffurini

De wielercarrière van Nicola Gaffurini zit er definitief op. Dat heeft de 30-jarige Italiaan laten weten via Instagram. De renner uit Desenzano del Garda kwam nooit uit op WorldTour- of ProContinentaal niveau, maar de Nederlandse wielerfan zal hem wellicht kennen van zijn periode bij Monkey Town – à Bloc CT.

Gaffurini won in zijn carrière onder meer een etappe in de Tour of Albania en de Belgrade Banjaluka II. Daarnaast werd hij een keer vierde in de Trofeo Matteotti.