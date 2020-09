Wielertransfers 2020: BORA-hansgrohe, Nippo Delko One Provence zaterdag 12 september 2020 om 11:05

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

BORA-hansgrohe

BORA-hansgrohe lijkt ook in 2021 te kunnen beschikken over haar Italiaanse kern. Daniel Oss had nog een doorlopend contract en onlangs tekende Cesare Benedetti voor twee jaar bij. Ook Matteo Fabbro staat nu dicht bij een contractverlenging, meldt Tuttobiciweb. De 25-jarige klimmer kwam in de winter over van Katusha-Alpecin. Ook de ervaren Oscar Gatto (35) zou op het punt staan om bij te tekenen bij de Duitse WorldTour-ploeg.

Nippo Delko One Provence

Nippo Delko One Provence heeft zich voor 2021 versterkt met de Fransman Clément Carisey (28), die een tweejarig contract tekende. Na twee jaar bij de profs met Israel Cycling Academy, zette hij noodgedwongen een stap terug dit seizoen. In het Franse nationale circuit reed hij zich terug in de schijnwerpers met overwinningen in onder meer het Circuit des Communes de la Vallee du Bédat en de Tour de Basse-Navarre.

Carisey is opgelucht dat hij wederom de stap maakt naar het profpeloton. “Ik ga mijn profcarrière oppakken waar ik was gebleven, namelijk doorgaan mezelf te ontwikkelen, mijn kansen grijpen als die zich voordoen en doen wat me wordt gevraagd. Met een tweejarig contract op zak ga ik me 100% geven en kan ik rustiger zijn. Ik denk dat ik voldoende volwassenheid en ervaring opgedaan heb om de ploeg te helpen.”