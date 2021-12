Wielertenues 2022: Movistar draait kleurenpallet om

Een rigoreuze verandering in de kleurstelling van het Movistar-shirt in 2022. De Spaanse topploeg van Alejandro Valverde, Enric Mas en Annemiek van Vleuten reed de laatste jaren in een lichtblauw shirt met daarop de M van Movistar in het donkerblauw. Woensdagmorgen presenteerde de ploeg van teammanager Eusebio Unzué het tenue voor 2022 in een omgedraaide variant.

Valverde en co zullen komend jaar daarom te zien zijn in een overwegend donkerblauw tenue. De M van de hoofdsponsor kleurt dan weer in dezelfde tint lichtblauw die de laatste jaren de overhand had. Net zoals het voorbije seizoen rijdt het vrouwenteam van Movistar – met onder meer toptalent Emma Norsgaard en natuurlijk ’s werelds beste renster van 2021 Annemiek van Vleuten – in exact hetzelfde tenue. Ook werd het shirt van Abner Gonzalez getoond; de jongeling is dubbelkampioen van Puerto Rico. Kledingmerk La Passione ontwikkelde het nieuwe tenue.

