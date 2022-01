Wielertenues 2022: Intermarché-Wanty-Gobert met gele en donkerblauwe mouw

Intermarché-Wanty-Gobert heeft haar nieuwe tenue voor 2022 gepresenteerd. Het Belgische WorldTeam heeft gekozen voor een wit tenue met een gele mouw en een donkerblauwe mouw. De broek is ook donkerblauw.

Het nieuwe tricot is ontworpen door kledingsponsor Nalini. Op de borst staan naast hoofdsponsoren Intermarché, Wanty en Groupe Gobert Materiaux ook de logo’s van Force, Bryton, Cube, DMT en Nalini. Op de mouwen zijn onder meer partners Wallonie en Tormans te zien. Vorig jaar waren wit, fluogeel en donkerblauw ook de hoofdkleuren in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert, maar in een ander patroon.

Het nieuwe ontwerp lekte eerder deze week al uit, toen de nieuwe kopman Alexander Kristoff gespot werd tijdens een trainingskamp. Bij de Belgische ploeg rijden in 2022 ook bekende namen als Taco van der Hoorn, Jan Bakelants, Louis Meintjes, Rein Taaramäe en Boy van Poppel.