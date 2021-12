Wielertenues 2022: Dit zijn de nieuwe tenues van Jumbo-Visma mannen en vrouwen

Jumbo-Visma heeft naast de contractverlenging van Primož Roglič ook het nieuwe tenue voor het wielerseizoen 2022 geopenbaard. In het design zijn er nauwelijks veranderingen op te merken. Het tenue blijft overwegend geel met een schuin lopende zwarte band op de borst. Wel vallen een aantal nieuwe sponsors op die komend jaar op het shirt prijken bij zowel de mannen als vrouwen.

Zo krijgt onder meer Campina een prominentere rol op het nieuwe shirt bij de heren. Het afgelopen jaar stond Vifit op die plek, een merk dat onderdeel is van de zuivelfabrikant. Daarnaast zien we nu ook het merk Graze terug op de borst, dat B Better vervangt. Beide merken vallen onder Jumbo-Visma’s sponsor Unilever. Ook prijkt de naam van fietssponsor Cervélo nu op de buik, dat was in 2021 nog niet het geval. Wel zal het logo opnieuw op de schouders te zien zijn. Die zijn in tegenstelling tot 2021 nu geel in plaats van zwart.

Vrouwentenue wijzigt ook slechts lichtjes

Het tenue voor het vrouwenteam ondergaat dezelfde wijzigingen als die bij de mannen qua design. Ook bij hen verdwijnen de zwarte schouders; in 2022 zijn ze eveneens geel. Cervélo is er ook op de buik geprint. De overige sponsors houden dezelfde plek. Wel is Parkhotel Valkenburg nieuw op de rechter bovenarm. Jumbo-Visma heeft nauwe banden met met het gelijknamige UCI-team. Teammanager Esra Tromp kwam vorige winter van dat team over, evenals vier rensters van die ploeg. Anouska Koster en voormalig wereldkampioene tijdrijden U19 Karlijn Swinkels zijn daarvan de meest bekende.

Nieuwe sponsornamen op U23-tenue

Het tenue voor de U23-ploeg van Jumbo-Visma ondergaat ook maar enkele (kleine) wijzigingen. Zo prijkt de naam van fietsenleverancier Cervélo nu op de buik en vinden we co-sponsor Calvé terug op de rechter- en linkermouw. Ook Hema is nieuw op de borst.