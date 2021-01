Wielertenues 2021: Liv Racing presenteert nieuwe outfits

Het tenue van Liv Racing, de voortzetting van CCC-Liv, heeft een metamorfose ondergaan. Vorig seizoen reden de rensters van de ploeg nog rond in het opvallende oranje tenue, voor 2021 heeft men gekozen voor een ‘aubergine gekleurd’ design.

Nieuwkomer Lotte Kopecky is de aangewezen vrouw om het gloednieuwe tenue voor een eerste keer te showen met de buitenwereld. Het tenue is ontworpen door hoofdsponsor Liv en geproduceerd door het Zwitserse kledingbedrijf CUORE, gespecialiseerd in het ontwikkelen van wielerkleding.

Kopecky mocht het nieuwe tenue dus al een eerste keer aantrekken voor een fotoshoot, maar zal aankomende zondag ook een wedstrijd afwerken in het nieuwe truitje. De 25-jarige renster staat dan namelijk aan de start van het BK veldrijden in Meulebeke. “Dan is het tijd voor het moment suprême”, aldus Kopecky.

“Ik vind het een prachtig tenue. Het is stijlvol, netjes en herkenbaar.” Wie aandachtig kijkt naar het nieuwe tenue, ziet op de rechtermouw en borst een bloemenmotief. “Dit vertegenwoordigt vrouwen over de hele wereld en is tegelijkertijd een ode aan het werk en de visie van de oprichter van Liv, Bonnie Tu”, zo klinkt het in een persbericht.

foto: Liv Racing foto: Liv Racing foto: Liv Racing foto: Liv Racing foto: Liv Racing

“We wilden iets creëren wat afwijkt van alle traditionele wielertenues. CUORE heeft al dertig jaar ervaring en de nieuwe outfits zijn geschikt om te dragen op het allerhoogste niveau. We hebben gekozen voor een fris, positief en inspirerend tenue en we hebben ook gekeken naar een perfecte symbiose tussen functie en vorm.”

Liv Racing kan in 2021 rekenen op onder meer Lotte Kopecky (de onbetwiste kopvrouw en vervangster van de naar Jumbo-Visma vertrokken Marianne Vos), Pauliena Rooijakkers, Sabrina Stultiens en Sofia Bertizzolo. De ploeg trekt binnenkort naar Spanje voor twee trainingsstages in januari en februari.