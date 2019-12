Wielertenues 2020: Jumbo-Visma presenteert nieuw design woensdag 18 december 2019 om 11:36

Jumbo-Visma heeft vanmorgen het design van het nieuwe shirt gepresenteerd. De Nederlandse WorldTour-formatie blijft trouw aan de kleurencombinatie geel/zwart en kiest in 2020 voor een strakker ontwerp.

Ook in 2020 wordt het shirt geproduceerd door het Alkmaarse AGU. De naam van de twee hoofdsponsoren wordt geaccentueerd met een zwarte horizontale balk. In vergelijking met 2019 zijn de paarse randen aan de mouwtjes van Simpel.nl vervangen door een rode baan van nieuwe co-sponsor HEMA. De naam van de winkel prijkt ook op de borst van het shirt. Naast HEMA zijn ook de namen van sponsoren Better en Zuiver Vastgoed Groep nieuw. De verschillende stippen op het shirt zijn verdwenen.