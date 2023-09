donderdag 28 september 2023 om 15:34

Wielersponsor Vacansoleil failliet verklaard

Reisorganisatie Vacansoleil, dat jarenlang actief was als sponsor in het wielrennen, is failliet verklaard. Dat heeft de vakantie-organisator donderdag zelf verklaard. Wat de gevolgen zijn voor onder meer Jumbo-Visma, is nog niet bekend.

Vacansoleil heeft een enorme schuldenlast en kan die niet meer dragen. Eerder deze week had de reisorganisatie al uitstel van betaling aangevraagd, maar nu is het bedrijf definitief failliet verklaard. Mogelijk komt er wel een doorstart aan van Vacansoleil.

Op dit moment is Vacansoleil nog altijd actief in het wielrennen als sponsor van Jumbo-Visma. Het logo van het bedrijf staat op de zijkant van de tenues van de vrouwenploeg.

In het verleden was Vacansoleil jarenlang hoofdsponsor van een Nederlandse wielerploeg waarvoor onder meer Johnny Hoogerland, Wout Poels en Rob Ruijgh uitkwamen. In 2009 en 2010 heette de ploeg Vacansoleil, waarna van 2011 tot en met 2013 het team als Vacansoleil-DCM door het leven ging. Nadat de vakantie-aanbieder eind 2013 stopte als hoofdsponsor, stopte ook de ploeg.