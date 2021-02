Wielerploegen 2021: EF Education-Nippo

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan EF Education-Nippo. Wat kunnen we verwachten van kopmannen Rigoberto Urán, Hugh Carthy, Alberto Bettiol en Michael Valgren?

EF Education-Nippo

Land: Verenigde Staten

Sponsoren: Education First (taalonderwijsbureau) en Nippo (bouwbedrijf)

Sinds: 2004 (eerder ook Slipstream, Garmin-Sharp, Cannondale, EF Education First-Drapac)

UCI-afkorting: EFN

Fietsensponsor: Cannondale

Tenue 2021:

Vorig jaar

EF Pro Cycling schoot in 2020 uit de startblokken. Voordat een groot deel van de wereld in lockdown ging vanwege de coronapandemie, stond de teller van de Amerikaanse formatie al op negen overwinningen. Daniel Felipe Martínez en Sergio Higuita veroverden de Colombiaanse titels en blonken uit in hun thuisronde: de jonge Higuita won er het eindklassement. Ook Magnus Cort, Alberto Bettiol (allebei een ritzege in Bessèges) en Simon Clarke (winst in de Drôme Classic) deden een duit in het zakje.

Na de coronabreak focuste EF Pro Cycling zich op de WorldTour-wedstrijden en dat deed het met verve. Martínez verraste vriend en vijand door het Critérium du Dauphiné te winnen; op de slotdag klom hij van de vijfde plek in het klassement naar de eerste. In de Tour de France toonde Martínez ook zijn topvorm. Hij won de rit naar Le Puy Mary vanuit de aanval. Tegelijkertijd was er ritsucces voor Michael Woods in Tirreno-Adriatico.

In de Tour de France behaalde de Amerikaanse formatie een achtste plek in het eindklassement. Daar was good old Rigoberto Urán voor verantwoordelijk. In de Giro streed de ploeg niet om een klassement, maar boekte het in opvallende eendentenues wel twee etappezeges dankzij Jonathan Caicedo en Ruben Guerreiro. In de Vuelta was er de doorbraak van Hugh Carthy als klassementsrenner. Hij werd derde en won een etappe. Dat laatste deden Woods en Cort ook, waardoor de Vuelta een groot succes werd voor EF.

Aantal overwinningen: 17

Belangrijkste resultaten:

Vuelta a España – Winst in etappes 7, 12 en 16

Vuelta a España – Derde in het eindklassement

Giro d’Italia – Winst in etappes 3 en 9

Tour de France – Winst in etappe 13

Critérium du Dauphiné – Eindwinst

Tour Colombia 2.1 – Eindwinst en winst in etappes 1, 4 en 6

Transfers

EF Education-Nippo heeft de bezem flink door de selectie gehaald. Enerzijds was dat ook noodzakelijk gezien de financiële problemen door de coronacrisis. Ervaren renners en grote kostenposten als Sep Vanmarcke, Tanel Kangert, Simon Clarke en Michael Woods vertrokken. Tegen het geldgeweld van INEOS Grenadiers kon Jonathan Vaughters ook niet opboksen, dus is ook Daniel Felipe Martínez vertrokken. Sean Bennett en Kristoffer Halvorsen kregen geen contractverlenging.

De financiële malaise was zo groot, dat Vaughters besloot om alle renners die akkoord gingen met een salarisverlaging een nieuw contract te geven. “Door de salarisverlagingen kon de ploeg dit seizoen overleven. […] Het was voor mij de enige juiste beslissing om alle renners die geld hebben ingeleverd een contract voor 2021 aan te bieden”, zei de ploegbaas. Ook vond hij in het Japanse Nippo een nieuwe sponsor. Daarnaast is de ploeg een samenwerking aangegaan met de stad Marseille, de Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur en Colombia Tierra de Atletas.

In dat licht zijn de inkomende transfers van Fumiyuki Beppu, Simon Carr, Julien El Fares en Hideto Nakane niet heel gek. Ook mengde EF Education-Nippo zich op de Colombiaanse markt. Daniel Arroyave en Diego Andres Camargo maken hun profdebuut onder de vleugels van Vaughters. Michael Valgren vangt het verlies van Vanmarcke en Woods enigszins op in de klassieke kern. De selectie wordt gecompleteerd door tijdrijder Will Barta.

UIT

Sean Bennett (Qhubeka ASSOS)

Simon Clarke (Qhubeka ASSOS)

Kristoffer Halvorsen (Uno-X)

Tanel Kangert (BikeExchange)

Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers)

Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation)

Luis Villalobos (voorlopig geschorst)

Michael Woods (Israel Start-Up Nation)

IN

Daniel Arroyave (Team Novak)

Will Barta (CCC)

Fumiyuki Beppu (Nippo-Delko One Provence)

Diego Andres Camargo (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas)

Simon Carr (Nippo-Delko One Provence)

Julien El Fares (Nippo-Delko One Provence)

Hideto Nakane (Nippo-Delko One Provence)

Michael Valgren (NTT Pro Cycling)

Ambities voor 2021

EF Education-Nippo heeft zeker een jasje uitgedaan afgelopen transferperiode. Toch kan de ploeg bogen op enkele sterkhouders. Hugh Carthy is de nieuwe ster aan het firmament van de ploeg-Vaughters. Samen met ervaren kopmannen als Rigoberto Urán en Tejay van Garderen en springveer Sergio Higuita zal hij de klimkern aanvoeren. “Dit is een kantelpunt in mijn carrière”, zei hij na de Vuelta van 2019 waarin hij derde werd. “Ik wil nu geen gas terugnemen, aangezien er nog genoeg kansen komen in de toekomst. Ik kan rekenen op een geweldige ploeg, het is de perfecte omgeving voor een klassementsrenner.”

De plannen voor 2021 heeft EF Education-Nippo nog niet uit de doeken gedaan, maar reken maar dat de roze formatie met Carthy als kopman naar de Tour de France trekt. Afgelopen najaar was de Brit na Primož Roglič de beste klassementsrenner in de tijdrit van de Vuelta. Het Tourparcours moet hem dus passen. Ook Colombiaans kampioen Higuita staat op de nominatie voor een Tourselectie, maar voor hem lijkt een groterondeklassement nog te vroeg te komen. Urán liet op zijn beurt al doorschemeren van de Tour de France een doel te maken dit seizoen. Ook richt hij zich op de Vuelta, de enige grote ronde waarin de ervaren klimmer nog niet op het eindpodium heeft gestaan.

De klassiekerkern wordt aangevoerd door Alberto Bettiol. Nu Sep Vanmarcke vertrokken is moet de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 het gewicht op zijn schouders dragen in het voorjaar. Zijn ondersteuning leunt vooral op ervaring. Michael Valgren is een gevaarlijke outsider. De Deen weet hoe het is om te scoren vroeg in het seizoen, getuige zijn zeges in Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race in 2018. Sindsdien gaat het echter steeds achteruit met de 28-jarige Valgren.

Ook Magnus Cort, Sebastian Langeveld en Jens Keukeleire mogen gerekend worden tot de voorjaarsploeg van EF Education-Nippo. Cort heeft dan weer de kwaliteit dat hij een wedstrijd kan afmaken met een prima sprint. Sinds 2016 wist hij elk seizoen wel een keer te winnen. Afgelopen jaar nog in Bessèges en de Vuelta.

Het team van Vaughters zal het daarnaast vooral van de aanval moeten hebben. Ruben Guerreiro, rit- en bergtruiwinnaar in de voorbije Giro, toonde al aan dat hij op zwaar terrein goed uit de voeten kan. Wellicht kunnen renners als Will Barta, Jonathan Caicedo, Simon Carr, Lawson Craddock en Neilson Powless dat voorbeeld volgen. Voor de sprints is het kijken naar Moreno Hofland en Stefan Bissegger, maar zij behoren in dat specialisme niet tot de wereldtop.

Selectie EF Education-Nippo 2021

Daniel Arroyave

Will Barta

Fumiyuki Beppu

Julius van den Berg

Alberto Bettiol

Stefan Bissegger

Jonathan Caicedo

Diego Andres Camargo

Simon Carr

Hugh Carthy

Magnus Cort

Lawson Craddock

Mitchell Docker

Julien El Fares

Tejay van Garderen

Ruben Guerreiro

Sergio Higuita

Moreno Hofland

Alex Howes

Jens Keukeleire

Sebastian Langeveld

Lachlan Morton

Hideto Nakane

Logan Owen

Neilson Powless

Jonas Rutsch

Tom Scully

Rigoberto Urán

Michael Valgren

James Whelan

Totaal: 30 renners