Tour de France is het hoofddoel voor Rigoberto Urán

Rigoberto Urán richt zich ook dit jaar weer voornamelijk op de Tour de France, zo laat de Colombiaan weten aan Cyclingnews. De renner van EF Education-Nippo eindigde in 2017 nog als tweede in de Ronde van Frankrijk. “Ik hou echt van de Tour”, aldus Urán.

De 34-jarige Urán vertoeft momenteel in Frankrijk voor de Ster van Bessèges. “De eerste etappe verliep goed. Ik ben nog nooit zo vroeg begonnen aan het seizoen. Het doel is om wat meer koersritme op te doen aan het begin van het jaar. Het is een tijdje geleden dat ik voor het laatst heb gekoerst en het voelt goed om weer terug te zijn.”

De ervaren ronderenner hoopt ook dit seizoen weer te schitteren in de Tour. Vorig jaar eindigde de Colombiaan als achtste in het eindklassement, op acht minuten van eindwinnaar Tadej Pogačar. “Ik probeer ook dit jaar zo goed mogelijk te presteren in het klassement. Ik hou echt van de Tour en ben bereid om me minutieus voor te bereiden.”

Urán kende geen ideale voorbereiding op de Ster van Bessèges, aangezien hij begin januari een breukje in zijn kleine teen opliep na een ongelukkig ongeval in huis. De Colombiaanse kopman van EF Education-Nippo schreef op sociale media dat zijn teen brak omdat hij die stootte tegen de punt van het bed.