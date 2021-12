Wielerjournalist Wiel Verheesen (82) overleden

Wielersportjournalist Wiel Verheesen is op 82-jarige leeftijd overleden. Verheesen werkte in zijn loopbaan voor diverse Limburgse kranten en was als journalist aanwezig bij talloze wedstrijden, waaronder negentien edities van de Tour de France. Onlangs ontving hij nog de Jean Nelissen Award.

Verheesen werd afgelopen maand nog bekroond met de journalistieke Jean Nelissen Award, een initiatief van sportarts Jos Benders. Die noemde Verheesen ‘een journalist van de oude stempel, want zeven dagen per week inzetbaar. Nooit een taalfout, altijd collegiaal en niet te vergeten de enige wielerjournalist die Jan Raas mocht interviewen na diens afscheid van de wielersport. Als iemand de Jean Nelissen Award verdient, dan Wiel Verheesen, want net als Jean Nelissen een onovertroffen wielerencyclopedie in levende lijve’.

Verheesen ontving de award tijdens een besloten bijeenkomst bij hem thuis in Heerlen, omdat hij ernstig ziek was en er de voorkeur aan gaf zijn huis niet te hoeven verlaten. Zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. Hij overleed vandaag na een lang ziekbed in een hospice.