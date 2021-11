Wiel Verheesen ontvangt journalistieke Jean Nelissen Award

Oud-wielerjournalist Wiel Verheesen is bekroond met de journalistieke Jean Nelissen Award. De 82-jarige wielerjournalist die een groot deel van zijn loopbaan voor het Limburgs Dagblad werkte, ontving de award tijdens een besloten bijeenkomst bij hem thuis in Heerlen. Verheesen is ernstig ziek en gaf er de voorkeur aan zijn huis niet te hoeven verlaten.

Verheesen is na Mart Smeets, Hugo Camps, Tonny Strouken, Evert ten Napel en Herbert Dijkstra de zesde laureaat die de journalistieke trofee ten deel valt. Belangrijk criterium voor de jury is het verzorgen van integere verslaggeving, de band smeden met historie en de human interest kwaliteit, aspecten die ook Jean Nelissen tot aan zijn dood kenmerkten. Inmiddels is het alweer elf jaar geleden dat Nelissen overleed.

De Jean Nelissen Award is een initiatief van de Limburgse sportarts Jos Benders. Hij noemde Verheesen ‘een journalist van de oude stempel, want zeven dagen per week inzetbaar. Nooit een taalfout, altijd collegiaal en niet te vergeten de enige wielerjournalist die Jan Raas mocht interviewen na diens afscheid van de wielersport. Als iemand de Jean Nelissen Award verdient, dan Wiel Verheesen, want net als Jean een onovertroffen wielerencyclopedie in levende lijve.’

Op Facebook reageerde Verheesen dat hij trots is dat hij deze award heeft mogen ontvangen. “Voordat ik in het begin van de jaren zeventig is dienst trad bij het Limburgs Dagblad heb ik nog onder leiding van Jean Nelissen bij dagblad De Limburger gewerkt waar hij chef-sport was. Deze prijs doet mijn gezondheidstoestand weer eventjes naar de achtergrond verdwijnen, want – echt waar – ik heb wat dat betreft betere tijden gekend. Van het concert des levens krijgt niemand een program”, aldus Verheesen.