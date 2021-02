WielerFlits’ Pooltips voor het Klassiekerspel 2021

Video

Sinds de oorsprong van het Klassiekerspel bij spelaanbieder Scorito, geeft WielerFlits je jaarlijks een aantal tips voor de belangrijkste eendagswedstrijden in het voorjaar. Ook dit jaar doen we dat weer in videovorm. Welke geheime parel van je hebben we nu weer blootgelegd?

De opzet van het Klassiekerspel is simpel. De wedstrijdreeks bestaat uit zestien eendagskoersen. Voor de start van de eerste wedstrijd – Omloop Het Nieuwsblad komende zaterdag – selecteer je een team van twintig renners met een fictief budget van 48 miljoen euro. Al deze renners kunnen punten voor je verzamelen als ze in de top-20 van een daguitslag terechtkomen.

Per wedstrijd kun je drie kopmannen aanwijzen die een bepaalde factor (drie, tweeëneenhalf en twee) hebben. Het puntentotaal van die renners gaat keer de factor. Daarnaast zijn er ook teampunten. Als een renner van een bepaalde ploeg bij de eerste drie eindigt, krijgen alle ploeggenoten die in dezelfde wedstrijd zijn gestart dertig, twintig of tien punten.

Veel plezier met het bekijken van onze tips! Wil je jezelf inschrijven voor de subpoule van WielerFlits? Dat kan hier.