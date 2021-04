WielerFlits Podcast: “Van der Poel maakte geen fout, Asgreen deed juist alles goed”

Podcast

Wie had dat verwacht? De intrinsiek snellere Mathieu van der Poel die tijdrijder Kasper Asgreen meekrijgt naar de finish in Oudenaarde. Maar niet de Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix verdedigde zijn titel met succes, het was de Deense kampioen van Elegant-Quick-Step die victorie kraaide. Hoe kon dat nou? Geniet op tweede paasdag in een dik uur na van de Ronde van Vlaanderen met de WielerFlits Podcast!

WielerFlits-verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen bespreken in de podcast wat hen is opgevallen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Hoe kon Van der Poel nou die sprint-a-deux verliezen van Asgreen? Wie waren de andere ‘winnaars’ van de Vlaamse Hoogmis, welke mannen stelden teleur én hoe deed Jumbo-Visma het eigenlijk in dienst van Wout van Aert?

Ook de nieuwe veiligheidsmaatregelen van de UCI passeren de revue. Hoe denken onze mannen over de uitsluiting van Michael Schär? Daarover begint ook de voorspelling aan het einde van de podcast. Heb je geluisterd? Discussieer mee onder dit artikel. Vrijdagmorgen verschijnt er weer een nieuwe WielerFlits Podcast!

