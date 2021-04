WielerFlits Podcast: De nabeschouwing van het klassieke voorjaar 2021

Podcast

In aflevering 14 van dit seizoen van de WielerFlits Podcast wordt uitgebreid nabeschouwd op het klassieke voorjaar. Afgelopen week maakten de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik een eind aan het eerste deel van het wielerjaar 2021. Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers van dit voorseizoen?

Het gaat daarbij onder meer over wereldkampioen Julian Alaphilippe, en wat is er allemaal mis bij Team DSM? Daarnaast bespreken WielerFlits-verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen de Tour of the Alps, de ritzeges van Gianni Moscon en kijken ze vooruit naar de Ronde van Romandië. Luister nu naar de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast!

Listen to “S4E14 – De nabeschouwing van het klassiekervoorjaar en de vooruitblik op de Ronde van Romandië” on Spreaker.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed

Wie zijn voor jou de winnaars en de verliezers van het klassieke voorjaar? Laat het weten in de reacties!