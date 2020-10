WielerFlits nieuwe partner verkiezing Wielrenner van het jaar

WielerFlits is de nieuwe mediapartner van de verkiezing Wielrenner van het jaar. WielerFlits gaat samen met de Club 48 (organisator van de verkiezing) de belangrijkste wielerverkiezing van Nederland verder uitbouwen.

De verkiezing Wielrenner van het jaar bestaat sinds 1955 en wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste wielersporters van het jaar. Renners uit alle wielerdisciplines (wegwielrennen, veldrijden, mountainbike, BMX, kunstwielrennen) maken kans door een selectiecommissie genomineerd te worden.

Vanaf dit jaar kan het publiek via www.wielerflits.nl/verkiezing een stem uitbrengen op de genomineerden voor de Gerrit Schulte trofee (beste wielrenner), Keetie van Oosten-Hage trofee (beste wielrenster) en de Gerrie Knetemann Trofee (beste renner/-ster van de toekomst). Naast het publiek, stemmen ook de oud-profs van de Club 48 en de huidige profs via rennersvakbond VVBW.

Wielergala

De uitreiking van de trofeeën is jaarlijks het hoogtepunt van het Wielergala. Vanwege de coronamaatregelen zal het Wielergala in Den Bosch dit jaar niet plaatsvinden. De winnaars zullen op een andere manier in het zonnetje worden gezet.

Wie de genomineerden zijn en wanneer de stembussen open gaan, maken we binnenkort bekend. Houd daarvoor dit platform en onze social media in de gaten.

Wielrenner van de maand

Vanaf 2021 gaan WielerFlits en de Club 48 ook de verkiezing Wielrenner van de maand organiseren. Vanaf iedere eerste maandag van de maand kan gestemd worden op vijf genomineerden renners in iedere categorie. De winnaars van de maand kwalificeren zich voor de Verkiezing wielrenner van het jaar.

Vorig jaar gingen de prijzen naar Mathieu van der Poel (Wielrenner van het jaar), Annemiek van Vleuten (Wielrenster van het jaar) en Lorena Wiebes (Wielrenner van de toekomst).