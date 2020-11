WielerFlits Kort: Cross Rucphen live op Eurosport, Britse kampioenschappen uitgesteld, nieuwe datum voor NK TT

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de veldrit in Rucphen en het Britse kampioenschappen veldrijden/baanwielrennen.

Cyclocross Rucphen live op Eurosport

Gisteren meldden we al dat de veldrit in Rucphen van 17 naar 23 januari verhuist. Mede-organisator Camiel van den Bergh laat ons weten dat de cross ook live op het scherm te zien zal zijn. “In Nederland is er alvast een overeenkomst met Eurosport. Er wordt ook nog onderhandeld met een Belgische zender.”

Britse cross- en baankampioenschappen uitgesteld

De Britse nationale kampioenschappen op de baan en in het veld zijn uitgesteld door de huidige beperkingen omtrent het het corona-virus. Dat meldt British Cycling. De crossen in York van 12 en 13 december (Cyclo-Cross National Trophy) zijn gecanceld, voor de kampioenschappen wordt nog naar een alternatieve datum gezocht.

De nationale veldritkampioenschappen stonden op 9 en 10 januari op de agenda in Crawley op de agenda, de baankampioenschappen waren geprogrammeerd van 28 tot 31 januari in Manchester.

NK Tijdrijden op 16 juni in Emmen

Het NK tijdrijden van volgend jaar gaat op 16 juni door in Emmen. Dat meldt Cyclingonline. De renners vertrekken vanuit dierenpark Wildlands en finishen op het Emmense Centrumplein. Dit jaar kon het NK tijdrijden door de corona-crisis niet doorgaan, waardoor Jos van Emden en Annemiek van Vleuten nog steeds regerend nationaal kampioen zijn.