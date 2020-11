Veldrit van Rucphen heeft nieuwe datum

De Internationale Cyclocross van Rucphen, waar vorig seizoen het Nederlands kampioenschap werd gehouden, heeft een nieuwe datum op de veldritkalender gekregen. De cross wordt zes dagen later gehouden dan in eerste instantie gepland, namelijk op zaterdag 23 januari.

De veldrit stond aanvankelijk voor zondag 17 januari gepland. Maar de organisatie maakte bekend dat nu op zes dagen later wordt ingezet. Op social media is te lezen: “Ondanks alles houden we overal rekening mee en treffen we onze voorzorgsmaatregelen, zoals onze eigen mondkapjes. Als de richtlijnen het niet onmogelijk maken dan gaat de cross door op (wellicht) 23 januari.”

De cross van Rucphen ruilt daarmee van plaats met de Rectavit Flandriencross van Hamme, de zesde manche van de X²O Badkamers Trofee. Vrijdag werd bekend dat de Oost-Vlaamse veldrit juist een week eerder wordt gehouden; in plaats van op 23 januari, op 17 januari. Een overzicht van de aangepaste veldritkalender vind je hier.