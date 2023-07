WielerFlits bestaat vandaag 15 jaar

Het jaar 2023 staat voor WielerFlits in het teken van ons 15-jarige jubileum. Op 4 juli 2008 werd het eerste nieuwsbericht op de site gepubliceerd met de titel: Cavendish: “Normaal haal ik Parijs niet”. Het was het begin van een platform waarop tegenwoordig tienduizenden wielerfans per dag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de wielerwereld.

WielerFlits werd gestart vanaf een zolderkamer en begon als een plek waar we onze passie voor de wielersport konden delen met gelijkgestemden. Met een enthousiaste groep vrijwilligers hielden we de site actueel. Stap voor stap bouwden we onze wielerwebsite verder uit. Door de groeiende populariteit konden we onze redacteuren een vergoeding bieden en investeren in het platform, waardoor we ons verder konden onderscheiden met eigen nieuws.

Als eerste internetplatform stonden we bij de ploegbussen voor videoreacties. Het leidde tot een eigen online talkshow WielerFlits Live en eigen podcast, lang voordat andere media ons zouden volgen. Met onze eigen app kregen we een plek op steeds meer smartphones.

De waardering voor onze inspanningen zien we terug in de bezoekerscijfers. Tijdens grote rondes zijn de dagen waarop we meer bezoekers halen dan drie keer een uitverkochte Kuip eerder regel dan uitzondering.

Een grote succesfactor is dat we ons focussen op verhalen die verder gaan dan enkel het laatste wielernieuws, zoals onze uitgebreide voorbeschouwingen op alle grote wielerkoersen.

In 2017 is de rubriek Materiaalzone gestart, waarin we schrijven over de laatste materiaaltrends in het peloton. In 2020 zijn we ons verder gaan verbreden met de komst van Fietstoerisme. Dé plek waar je verhalen leest over de mooiste plekken om te fietsen. Bovendien ging in 2021 met de komst van RIDE Magazine een langgekoesterde wens in vervulling: een eigen magazine waarin we ook achtergrondverhalen een beter podium kunnen bieden.

Inmiddels maken we met een team van meer dan 15 redacteuren verhalen waarmee we meer inzicht geven in de mooiste sport op aarde. En de traditie van nieuwe features introduceren, die zetten we voort.

We hebben de grens van 100 miljoen pageviews per jaar al lang overschreden. In 2023 groeien we qua pageviews zelfs met 25%, terwijl er meer dan 50% nieuwe bezoekers zijn. Onze video-reportages op YouTube gaan geregeld door de grens van 100.000 viewers. Grote platforms als Netflix en Amazon nemen zelfs videocontent van ons af.

Net zoals in de topsport zijn we alleen bezig hoe het nog beter en nog groter kan. Want ook over 15 jaar wil WielerFlits nog in op de kopgroep van de wielermedia de Champs Elysées opdraaien.

Bedankt voor je steun als trouwe bezoeker!

Later dit jaar staan we uitgebreid stil bij dit jubileum.