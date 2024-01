dinsdag 16 januari 2024 om 09:42

Wielercommentator Gio Lippens ontvangt kort voor pensioen Theo Koomen Oeuvre Award

Gio Lippens heeft voor zijn hele carrière als sportverslaggever de Theo Koomen Oeuvre Award gewonnen. De NOS-commentator, die wielerliefhebbers vooral kennen als een van de stemmen van Radio Tour, doet al ruim 35 jaar op zowel radio als televisie verslag van grote sportevenementen. Na de WK veldrijden (4 februari) gaat hij met pensioen.

“Gio Lippens brengt al decennialang belangrijke sportevenementen naar de Nederlandse huiskamers. In zijn wedstrijdverslagen combineert hij uitgebreide feitenkennis en een bloemrijke vertelstijl die nooit verveelt”, zegt Evert ten Napel, juryvoorzitter van de Theo Koomen Award, bij de NOS. “Met name wielerliefhebbers profiteren van zijn vakmanschap, maar ook atletiek en schaatsen behoren tot zijn expertises. In zijn verslagen wanen luisteraars en kijkers zich in het stadion, of langs het parcours van bijvoorbeeld de Tour de France.”

De 65-jarige Lippens is de tweede sportverslaggever die de Theo Koomen Oeuvre Award wint. Mart Smeets ging hem in 2019 voor.