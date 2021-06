Wielerbond zet een streep door Ronde van Oostenrijk

Ook dit jaar zal de Ronde van Oostenrijk niet plaatsvinden. Vanwege het hoge economische risico heeft de Oostenrijkse wielerbond ÖRV besloten de 2.PRO-wedstrijd pas volgend jaar weer te organiseren.

Aanvankelijk stond de Österreich Rundfahrt als 2.Pro-wedstrijd gepland van 26 juni tot en met 1 juli, maar enkele weken geleden werd een nieuwe datum gecommuniceerd. De wedstrijd werd verschoven naar eind augustus en begint september, maar nu blijkt organisatie van de wedstrijd helemaal onhaalbaar. In een communiqué geeft de nationale bond aan dat coronamaatregelen hebben geleid tot een flinke kostenstijging, terwijl enkele sponsoren hebben gevraagd om een vermindering van de sponsorbijdrage.

De wielerbond geeft voorts aan dat ze hopen in 2022 de Österreich Rundfahrt opnieuw kunnen organiseren. De voorlopig laatste editie vond plaats in 2019. Die was, net als een jaar daarvoor, een prooi voor Ben Hermans.