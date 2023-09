vrijdag 15 september 2023 om 16:53

Wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma gaan uit elkaar

De wieler- en schaatsploeg van Jumbo-Visma zijn vanaf 1 januari 2024 niet meer aan elkaar verbonden. De twee ploegen binnen het overkoepelende Team Jumbo-Visma gaan volgend jaar elk hun eigen weg.

De wielerploeg (Blanco Pro Cycling) gaat verder onder leiding van Richard Plugge, de schaatsploeg (The Speed Skating) wordt verder voortgezet onder leiding van Jac Orie en Sven Kramer. Jumbo, dat eerder bekendmaakte te willen stoppen als hoofdsponsor, blijft bij beide sportenploegen nog drie jaar betrokken als Founding Partner.

Plugge: “Aantrekkelijker om zelfstandig verder te gaan”

De gecombineerde wieler- en schaatsploeg werd in oktober 2014 gepresenteerd, destijds onder de naam LottoNL-Jumbo. “De wielerploeg heeft inmiddels een veel internationalere focus en aantrekkingskracht gekregen nu we tot de beste wielerploegen ter wereld behoren”, vertelt Plugge op de site van Jumbo-Visma. “Dat maakt dat de zoektocht naar de invulling van het hoofdsponsorschap voor beide partijen verschillend is.”

“We hebben door de aanstaande verandering veel gesprekken gevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het voor de toekomst van beide ploegen aantrekkelijker is om zelfstandig verder te gaan met ieder een eigen sponsorpropositie. Ik ben Jac dankbaar voor de goede samenwerking en ben Jumbo en de familie Van Eerd dankbaar voor de support die ze altijd hebben gegeven. Ik ben dan ook blij dat Jumbo als Founding Partner betrokken blijft bij de wielerploeg.”

Reactie Ton van Veen

Ton van Veen, de CEO van supermarktketen Jumbo, heeft ook gereageerd op het feit dat de wegen van de wieler- en schaatsploeg scheiden. “We zijn trots op de ontwikkeling van de teams tot de absolute wereldtop. En op de prachtige successen die behaald zijn in de afgelopen jaren. Samen hebben we veel bereikt en de persoonlijke banden zijn hecht. Als hoofdsponsor zetten we nu een stap opzij, maar we blijven als Founding Partner de komende jaren betrokken bij zowel de schaatsploeg als de wielerploeg. Daarbij richten we ons vooral op talentontwikkeling en gezamenlijke maatschappelijke projecten.”