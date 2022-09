Wiebes wint zware slotrit in AG Tour de la Semois, Bredewold grijpt naast eindzege

De AG Tour de la Semois (2.2) is geëindigd met een ritoverwinning voor Lorena Wiebes. De renster van DSM was tijdens de tweede en laatste etappe de snelste van een kopgroep van vier. Mischa Bredewold, die vrijdag de eerste etappe won, moest de eindzege aan Maria Giulia Confalonieri laten.

De slotetappe van de AG Tour de la Semois, van en naar Bertrix, bevatte de nodige hellingen en werd verreden onder natte omstandigheden. Dat verhinderde sprintster Lorena Wiebes niet om mee te bikkelen voor de ritzege. De Nederlandse van Team DSM zat in de finale in een elitegroep van vier die om de overwinning streed. In de sprint was Wiebes de snelste. Ze klopte Josie Nelson.

In deze kopgroep van vier ook Mischa Bredewold, die een voorsprong van vier seconden verdedigde ten opzichte van Maria Giulia Confalonieri. De Italiaanse behoorde eveneens tot het kwartet en eindigde als derde, één plekje voor Bredewold. Dat leverde Confalonieri vier bonificatieseconden op. Omdat Bredewold bovendien een gaatje moest laten en zodoende twee seconden prijsgaf, ging de eindzege naar Confalonieri.