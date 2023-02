Wiebes hoopt op succesvolle start in UAE Tour: “Dan is de eerste druk er ook af”

Team SD Worx trapt vandaag het seizoen af in de UAE Tour Women (9-12 februari) en hoopt met Lorena Wiebes te scoren in de sprintetappes. De Europees kampioene zal in de Verenigde Arabische Emiraten voor het eerst de kleuren van de Nederlandse formatie dragen, maar is wel meteen ambitieus.

De snelste vrouw op twee wielen wil maar één ding in de UAE Tour: winnen. Aan de voorbereiding van Wiebes zal het niet liggen. “We hebben hard getraind afgelopen winter. De aanpassing is sneller verlopen dan ik had verwacht. De sfeer binnen het team is super. Het voelt vertrouwd. Ik denk dat ik klaar ben voor de seizoensstart. Al blijft het altijd spannend om te zien hoe de anderen ervoor staan. Maar ik heb er het hoogst haalbare uit gehaald in mijn wintertrainingen”, laat ze weten via haar nieuwe werkgever.

De zegekoningin van 2022 begint met andere woorden hongerig aan het nieuwe seizoen. “Het mag dan wel een voorbereidingswedstrijd zijn op de echte klassiekers, ik sta aan de start om te winnen. We willen meteen van die nul verlost zijn. Het is fijn dat we meteen drie kansen krijgen om de sprinttrein uit te testen. Loopt er iets mis, kunnen we meteen aanpassen. Als de eerste zege binnen is, dan is de eerste druk er ook af. Ik heb alle vertrouwen in mijn sprinttrein en sta te popelen om aan het seizoen te beginnen.”

Sprinttrein

De 23-jarige Wiebes heeft veel vertrouwen in de sprinttrein, bestaande uit Femke Markus, Barbara Guarischi en Lonneke Uneken. “Stuk voor stuk zijn het snelle meiden. Het voelt meteen heel vertrouwd. Vanaf minuut één had ik het gevoel dat ik Barbara Guarischi volledig kan vertrouwen als lead-out. Dat vertrouwen om blindelings het wiel van je lead-out te volgen, is cruciaal voor een goed resultaat. Barbara is een vat vol ervaring. Ook zij houdt van de snelheid en chaos die bij een massasprint horen. Ze is een kei in positionering, dus dat komt wel goed.”

Als absolute sprintkopvrouw zal Wiebes ongetwijfeld de nodige druk voelen, maar de Nederlandse kan dit naar eigen zeggen goed plaatsen. “De meeste druk leg ik toch mezelf op. Ik vind het eigenlijk wel leuk, want het geeft me de motivatie om dat laatste procentje eruit te persen. Als je team een hele dag voor je werkt, moet je het afmaken. In de UAE Tour liggen er drie kansen. Ik ga pas tevreden zijn als we van de nul af zijn. Als je die eerste zege binnen hebt, gaat de rest vlotter omdat de eerste druk eraf is.”

Geen Niamh Fisher-Black

De Britse Anna Shackley en de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black waren de aangewezen rensters voor het algemeen klassement, maar die laatste zal niet starten in de UAE Tour. De regerend U23-wereldkampioene kampt met een lichte overbelasting van haar knie en wil geen risico’s nemen richting de voorjaarskoersen. Ze zal dan ook op een later moment beginnen aan haar seizoen.