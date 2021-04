Wiebes: “Geweldig dat het vandaag lukte”

Finally, finally, klonk het na de aankomst. Met haar overwinning in de allereerste Scheldeprijs voor vrouwen veegde Lorena Wiebes voor zichzelf en haar ploeg de nul van de tabellen.

“Vandaag was een echt fraaie wedstrijd met een mooi parcours en we wisten dat het een goede koers voor ons kon zijn”, liet Wiebes na de wedstrijd weten. “Op sommige stukken stond best wel wat wind, maar niet echt genoeg om het verschil te maken. De sprint was vrij chaotisch, maar de ploeg deed geweldig werk door me in een goede positie naar de finish te brengen.”

“Het is een erg fijn gevoel om deze wedstrijd voor hen te kunnen winnen. We waren er al dichtbij dit jaar, dus het is geweldig dat het vandaag ook echt lukte”, aldus de Nederlands kampioene van 2019, die dit seizoen al vijfde was in Nokere Koerse.