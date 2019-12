Wiebes en Parkhotel Valkenburg in wurggreep: “Half jaar niet fietsen of andere ploeg” zaterdag 28 december 2019 om 17:56

Lorena Wiebes weet nog niet hoe 2020 er voor haar uitziet. De Mijdrechtse renster zit momenteel vast aan haar contract bij Parkhotel Valkenburg, waar ze nog vier dagen heeft om tot een oplossing te komen. “Er zijn dus twee opties voor mij; of een half jaar niet fietsen of toch nog overstappen naar een andere ploeg”, klinkt het.

Als Wiebes na 1 januari 2020 nog een contract heeft bij Parkhotel Valkenburg, dan kan zij pas na 1 juni 2020 een contract tekenen bij een andere ploeg. En dus dreigt een half jaar zonder fiets voor Wiebes. “De kans is dus groot dat ik straks niet meer fiets, omdat ik niet meer voor Parkhotel wil rijden. Het duurt inmiddels zo lang dat ik verder ben gegaan. Het is jammer dat het zo gelopen is”, vertelt ze aan de NOS

“Ik wil graag een stap hogerop en er zijn ook gesprekken geweest met Parkhotel. Dat heeft zo lang geduurd dat de band met het management van de ploeg zodanig is verbroken dat ik niet meer voor die ploeg wil rijden”, legt zij haar keuze uit.

Parkhotel Valkenburg

Parkhotel Valkenburg is teleurgesteld in de situatie die is ontstaan. “Na een zeer succesvol jaar en een contractverlenging met Wiebes, hebben we investeringen gedaan richting het nieuwe seizoen. Dat dit nu last minute gewijzigd is, is iets waar we goed over na moeten denken en niet zomaar gaan opgeven. Het is belangrijk dat het hele team kan bouwen op de contracten die worden afgesloten”, spreekt manager Esra Tromp.

Het team van Tromp laat Wiebes dus niet zomaar gaan. Sterker nog, er is nog steeds steeds vertrouwen in de 20-jarige spurtster. “Wij hebben nog heel veel vertrouwen in een samenwerking met Wiebes. Dat dat niet wederzijds is, is heel teleurstellend.”



Stress

WielerFlits sprak eind november met Wiebes op het Nationaal Wielergala. Daar gaf de spurtster aan een hoop stress te ervaren van de huidige situatie. “Maar dat wist ik toen ik hier aan begon”, waren haar woorden destijds.