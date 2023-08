donderdag 24 augustus 2023 om 09:25

Wiebes boekt belangrijke zege in Scandinavia Tour: “Ook voor mij was het een vraagteken”

Lorena Wiebes snelde woensdag in de openingsetappe van de Tour of Scandinavia naar haar tiende zege van het seizoen, maar het was niet zomaar een overwinning voor de renster van SD Worx. De Europees kampioene sukkelde de laatste weken namelijk met haar gezondheid. “Hiermee krijg ik de bevestiging dat ik hersteld ben na mijn ziektes”, klinkt het.

De openingsrit van de Tour of Scandinavia bracht de rensters, over een afstand van 124,6 kilometer, van Mysen naar Halden. In de laatste twintig kilometer lagen nog twee passages over een klimmetje van 1,5 kilometer aan 6%, maar een massasprint stond in de sterren geschreven. En toch leek Cecilie Uttrup Ludwig het feestje van de sprintsters nog te verstieren, maar ze kwam uiteindelijk 25 meter(!) te kort voor de overwinning.

Wiebes en Elisa Balsamo wisten met een machtige sprint de onfortuinlijke Ludwig nog net op tijd te passeren. “Na de eerste beklimming was het vrij hectisch. Iedereen zat op de limiet en Liane Lippert zat voorop met Cecilie Uttrup Ludwig. Een gereduceerd peloton greep hen bij de lurven, maar toen ging Cecilie nog eens aan. Ze hield het lang vol, maar gelukkig voor mij zat de timing goed”, keek Wiebes op de website van SD Worx nog eens terug op de openingsrit.

“Om eerlijk te zijn had ik er niet het volste vertrouwen in dat we nog op tijd zouden komen. Maar ik lanceer mijn sprint altijd volledig en dan zie ik wel wat het resultaat is. Ik ben blij dat ik terug kon sprinten. Ook voor mij was het een vraagteken hoe mijn benen zouden zijn na de ziekte. Maar vandaag kreeg ik de bevestiging: ze zijn goed. Ik hoop dat er nog sprintkansen zullen komen. Donderdag is het niet voor mij, maar de derde en vijfde etappe zouden wel eens in een sprint kunnen eindigen.”

Wiebes sprak ook nog lovend over het werk van haar ploeggenotes. “Het team speelde een sleutelrol voor me. De afdaling richting de lokale ronde zou bepalend zijn. Ik wist nog van mijn vorige deelname in 2019 dat het echt een snelle en tricky afdaling is, waar positioneren heel belangrijk is. Daar hebben we nagenoeg het volledige team opgebruikt. Niamh (Fisher-Black, red.) hielden we achter de hand om de aanvallen op de beklimmingen te controleren. Het was puik werk van Team SD Worx.”