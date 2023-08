woensdag 23 augustus 2023 om 18:35

Lorena Wiebes wint openingsrit Tour of Scandinavia, aanval Ludwig strandt in extremis

Lorena Wiebes is de eerste leidster in de Tour of Scandinavia. In de finale van de openingsetappe naar Halden overleefde de sprintster van SD Worx twee klimmetjes, waarna ze in de sprint de zege naar zich toetrok. Heel makkelijk ging dat niet, want Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ) reed lange tijd solo vooruit. Zij werd pas in de laatste 25 meter gegrepen door Wiebes en Elisa Balsamo (Lidl-Trek).

De openingsrit van de Tour of Scandinavia bracht de rensters, over een afstand van 124,6 kilometer, van Mysen naar Halden. In de laatste twintig kilometer lagen nog twee passages over een klimmetje van 1,5 kilometer aan 6%, maar een massasprint stond in de sterren geschreven.

Zoë Backstedt koos vroeg in de etappe voor de aanval, maar zij geraakte niet weg. Daarop reed haar Nederlandse ploeggenote Femke Beuling weg. Zij ging samen met Tiril Jørgensen op pad, maar kon de Noorse van Coop-Hitec Products niet volgen. Jørgensen reed daardoor lange tijd solo vooruit, met Beuling niet ver achter haar. Het peloton gaf ze meer dan twee minuten.

Favorieten tonen zich gelijk

Het bleek een kansloze missie voor Jørgensen, die 23 kilometer voor de meet gegrepen werd. Vervolgens spatte het peloton op de eerste keer Fredriksten Fortress (1,5 km aan 6%) uit elkaar, onder aanvoering van Ashleigh Moolman. Omdat er weinig controle was, probeerde Agnieszka Skalniak-Sojka het met een solo-aanval.

Zij ging met ruim 25 seconden de laatste acht kilometer in, met daarin opnieuw Fredriksten Fortress. Die klim bleek te zwaar voor Skalniak-Sojka, die ingerekend werd door Liane Lippert en Cecilie Uttrup Ludwig. Daarachter waren de verschillen echter klein, maar de Duitse en de Deense gingen wel met voorsprong de afdaling in.

Aanval Ludwig tot in de slotkilometer

In de eerstvolgende groep had Wiebes het laatste klimmetje overleefd, terwijl vanuit de achtergrond meer rensters terug kwamen. Op vier kilometer van de meet volgde een algehele hergroepering. Ludwig probeerde het nog wel alleen en hield knap stand, maar werd – mede door achtervolgingswerk van Lidl-Trek – in extremis toch nog gegrepen.

Het was Lorena Wiebes die met een ferme spurt Elisa Balsamo wist te verslaan. Zij waren de enigen die Ludwig in de laatste 25 meter nog wisten te passeren. Wiebes is door haar overwinning ook de eerste leidster in de Women’s WorldTour-rittenkoers.