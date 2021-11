Wie zijn de favorieten voor het EK veldrijden bij de jeugd?

Dit weekend worden zes Europese veldrittitels uitgereikt. Naast die van de elite mannen en vrouwen, strijden ook de beloften en junioren voor de Europese sterrentrui. Wie zijn de favorieten? We lijsten ze voor u op per categorie.

Lees hier de voorbeschouwing op het EK veldrijden, met het parcours en de favorieten bij de elite mannen en vrouwen.

Mannen beloften

Wereldkampioen Pim Ronhaar lijkt ons de topfavoriet op het klimparcours van de VAM-berg. Zondag in Overijse gaf hij er vroegtijdig de brui aan en focuste vol op de Koppenbergcross, waar hij een tweestrijd met Cameron Mason in zijn voordeel beslechtte. Ook de Brit is zeker een kandidaat-winnaar. Hun voornaamste belagers worden wellicht Ryan Kamp, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge en Thibau Nys.

Kamp en Vandeputte waren de voorbije weken wat wisselvallig, maar met een toptienplaats tussen de eliterenners in Overijse, vijzelden ze ongetwijfeld hun vertrouwen op richting het EK . Thibay Nys (3de op de Koppenberg) en Emiel Verstrynge (12de in Overijse) zijn belangrijke outsiders. Nys is op de VAM-berg pas aan zijn tweede wedstrijd toe na zijn sleutelbeenbreuk.

Mees Hendrikx, Loris Rouiller en een aantal andere Belgen (waaronder Witse Meeussen, Joran Wyseure en Anton Ferdinande) vallen net buiten onze sterren, maar ook zijn kunnen zomaar meedoen voor een topvijfplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Pim Ronhaar

** Cameron Mason, Ryan Kamp

* Thibau Nys, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge

Vrouwen beloften

Door het afhaken van de Hongaarse Kata Blanka Vas – die in Wijster van start gaat in de elitecategorie – is Puck Pieterse met voorsprong dé favoriete voor de Europese beloftentitel. Met een vierde plaats in Zonhoven en een podiumplaats in Overijse bewees Pieterse dat ze wereldtop is bij de elites. Dat moet ze zaterdag kunnen verzilveren met een Europese titel.

Als er toch weerstand komt, dan kijken we in eerste instantie naar Shirin van Anrooij en wereldkampioene Fem van Empel. Ook die twee zullen op termijn de aansluiting maken met de top van het vrouwenveldrijden, maar Pieterse lijkt dit seizoen een net iets grotere stap gezet te hebben.

De Luxemburgse Marie Schreiber (in Overijse uitgevallen met materiaalpech) en de Françaises Line Burquier en Amandine Fouquenet liggen op de loer mocht een van bovenstaande meiden een steek laten vallen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Fem van Empel, Shirin van Anrooij

* Marie Schreiber, Line Burquier, Amandine Fouquenet

Mannen junioren

Geen gemakkelijke categorie wat het noemen van favorieten betreft, vooral omdat een aantal jongeren zondagochtend pas voor het eerst tegen elkaar uitkomt. Op basis van de wedstrijden die we de voorbije weken zelf zagen, is het wel duidelijk dat de Nederlander David Haverdings de favorietenrol krijgt toegewezen.

Haverdings won zijn vijf laatste wedstrijden op rij, waaronder de Superprestigemanche in Ruddervoorde en in Zonhoven en Overijse. De Belgen Aaron Dockx (winnaar op de Koppenberg) en Kay De Bruyckere (derde in Zonhoven, tweede in Overijse) zijn de andere voornaamste kanshebbers. Maar ook zij vertelden ons het voorbije weekend dat Haverdings dé man in vorm is.

Onze laatste sterren geven we aan de Britten Nathan Smith en Ben Askey en de Fransman Louka Lesueur. Smith imponeerde bijvoorbeeld in Meulebeke, waar hij uit verslagen positie in de slotfase nog oprukte naar plek vier. Lesueur werd in Overijse derde.

Corentin Lequet (Fra), Vaclav Jezek (Cz), Oliver Akers (GB) en de Belgen Yordi Corsus en Niels Ceulemans vallen net buiten onze sterren, maar kunnen zomaar verrassen met een podiumplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

*** David Haverdings

** Aaron Dockx, Kay De Bruyckere

* Nathan Smith, Louka Lesueur, Ben Askey

Vrouwen junioren

Zoë Backstedt en Leonie Bentveld zijn de meisjes die er bij de junioren bovenuit steken. Er stond dit seizoen nog maar één vrouwen junioren-cross op de agenda waaraan beide rensters deelnamen. Daarin stond geen maat op Backstedt, die haar wegconditie (ze werd wereldkampioene op de weg in Leuven!) moeiteloos doortrok in het veld. Het Britse toptalent won daar met meer dan twee minuten voorsprong op Leonie Bentveld.

Maar de juniore van Pauwels Sauzen-Bingoal lijkt de voorbije weken de kloof te verkleinen. In Overijse was zowaar Bentveld de beste juniore op een fraaie 22ste plaats, in het zog van onder meer Van Alphen, Cant, Bakker en Norbert Riberolle. Backstedt gaf als 26ste een minuutje toe op Bentveld. Dat zou dus zomaar eens een boeiend duel kunnen worden op de VAM-berg.

Een andere juniore die de voorbije weken opviel, is de Belgische Xaydee Van Sinaey, die vooralsnog ereplaatsen sprokkelt in iets minder sterk bezette elitewedstrijden. Voor Van Sinaey is het EK een eerste grote test tegen de toppers.

Verder krijgen ook Lauren Molengraaf (6de in Gieten), de Zweedse Alma Johansson en de Zwitserse Monique Halter nog een ster. Al zijn we ook benieuwd of zaterdagmorgen nog andere witte merels opduiken op de VAM-berg.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Zoë Backstedt

** Leonie Bentveld, Xaydee Van Sinaey

* Lauren Molengraaf, Alma Johansson, Monique Halter