dinsdag 12 maart 2024 om 10:04

Wie volgt Arvid de Kleijn op in Milaan-Turijn? Hertekend parcours biedt kansen voor puncheurs

Deze woensdag staat de oudste wielerklassieker ter wereld op het programma: Milaan-Turijn. Het parcours van de Italiaanse wedstrijd, die voor het eerst verreden werd in 1876, is flink op de schop gegaan ten opzichte van vorig jaar. Toen eindigde de koers in een massasprint en ging Arvid de Kleijn met de zege lopen, nu hebben ook de heuvelspecialisten een kans. WielerFlits blikt kort vooruit.

Milaan-Turijn verandert wel vaker van parcours. Jarenlang finishte de koers op de steile Superga, maar in 2022 besloot de koers terug te keren naar haar roots. Niet alleen ging de wedstrijd weer van het najaar naar het voorjaar, ook werd het weer een wedstrijd voor de sprinters. Vanuit Rho reden de renners – over een afstand van 192 kilometer – over overwegend vlakke wegen naar de finish in Orbassano, een plaats even ten zuidwesten van Turijn.

De organisatie hield hield hier twee jaar aan vast, maar geeft nu weer de voorkeur aan een wedstrijd over een geaccidenteerd parcours, met in de finale het nodige klimwerk. Rho is net als vorig jaar de startplaats. In de eerste pakweg negentig kilometer koerst het peloton nog door de Povlakte en zijn de wegen dus vlak. Eenmaal in Borgo d’Ale begint de weg een eerste keer echt te stijgen richting Cossano Canavese.

Dit blijkt een voorbode voor een toch wel pittige finale, over een lokale slotomloop van goed 44 kilometer, met als scherprechters de beklimmingen naar Prascorsano (3,5 km aan 7%) en Colleretto Castelnuovo (3,8 km aan 3,9%). Na deze laatste hindernis is het nog goed achttien kilometer tot de finish. Na tien dalende en vlakke kilometers, lopen de slotkilometers richting de streep in Salassa ook weer lichtjes bergop.

Kanshebbers

De vraag die op ieders lippen brandt: krijgen we ook dit jaar een sprint in Milaan-Turijn? En zo ja, met hoeveel man? Het hertekende parcours van de stokoude klassieker speelt de heuvelspecialisten in de kaart, maar sterke sprinters kunnen zeker overleven op weg naar Salassa. Sterker: het is best aannemelijk dat een rappe man er alsnog vandoor gaat met de overwinning.

Maar een topfavoriet aanwijzen, is toch niet zo evident. Een renner waar we wel het nodige van verwachten, is Iván García Cortina. De 28-jarige Spanjaard van Movistar is sterk, snel aan de meet en kan een heuveltje over. Het zijn kwaliteiten die woensdag van pas komen. García Cortina is bovendien bijzonder goed op dreef. Het resulteerde dit seizoen nog niet in een overwinning, maar wie goed naar zijn Tirreno-Adriatico heeft gekeken, weet genoeg.

García Cortina zal hopen op een sprint van een uitgedunde groep, maar zal dan wel moeten afrekenen met iemand als Bryan Coquard. Het ontbreekt de vinnige Fransman van Cofidis aan pure topsnelheid, maar Coquard gaat voor een sprinter wel bijzonder goed bergop. Hij moet normaliter zonder problemen de finale kunnen overleven, waarna hij zijn rappe benen kan aanspreken. Let ook op zijn jongere landgenoot Axel Zingle. Die is ook katterap, zeker na een lastige finale.

Andere snelle mannen om in de gaten te houden, zijn Arnaud Démare, Casper van Uden en Marijn van den Berg. De ervaren Fransman kende nog geen al te beste seizoensstart in het tenue van Arkéa-B&B Hotels en dus staat de druk er vol op. De jonge Van Uden was dit seizoen daarentegen al succesvol, met ritwinst in de AlUla Tour. Boekt de 22-jarige sprinter van dsm-firmenich PostNL woensdag zijn tweede zege van 2024? Van den Berg maakt zijn rentree na een val in de Volta ao Algarve, waar hij symptomen van een hersenschudding aan overhield. Afwachten dus.

Uno-X Mobility zal ongetwijfeld ook aansturen op een sprint, met Alexander Kristoff en Søren Wærenskjold in de gelederen. De twee Noren zullen niet meteen schrikken van de heuvelachtige finale en zijn bovendien in goede doen. Good old Kristoff werd zondag nog tweede in de slotrit van Tirreno-Adriatico, waar zijn jongere ploeg- en landgenoot Wærenskjold met een late uitval nog een gooi deed naar de overwinning.

In een Italiaanse wedstrijd is het natuurlijk ook uitkijken naar Italiaanse renners. Of Niccolò Bonifazio (Team Corratec-Vini Fantini), Giovanni Lonardi (Team Polti-Kometa), Davide Cimolai (Movistar) en Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) in staat zijn om te overleven, is de vraag, maar we sluiten het zeker niet uit. De kans dat Mark Cavendish er aan het einde nog bijzit, achten we een stuk kleiner.

Andere rappe mannen om in de gaten te houden, zijn Jason Tesson (TotalEnergies), Arne Marit (Intermarché-Wanty) en Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), maar we mogen ons zeker niet blindsturen op een eventuele spurt. Er is namelijk ook een mogelijkheid dat de puncheurs de koers zodanig in vuur en vlam zitten, dat er van een groepssprint helemaal geen sprake is.

De aangewezen renners om de knuppel in het hoenderhok te gooien, zijn Marc Hirschi (UAE Emirates), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Gonzalo Serrano, Einer Rubio (Movistar), Stefano Oldani, Benjamin Thomas (Cofidis), Nick Schultz (Israel-Premier Tech) en Gianluca Brambilla (Q36.5).

Milaan-Turijn is woensdag vanaf 14.20 uur live te zien op Eurosport 1. Vanaf dat tijdstip kun je ook inschakelen op de online kanalen Eurosport.nl en Discovery+. De finish wordt verwacht tussen 15.45 en 16.10 uur.

Laatste winnaars Milaan-Turijn

2023: Arvid de Kleijn

2022: Mark Cavendish

2021: Primož Roglič

2020: Arnaud Démare

2019: Michael Woods

2018: Thibaut Pinot

2017: Rigoberto Urán

2016: Miguel Ángel López

2015: Diego Rosa

2014: Giampaolo Caruso