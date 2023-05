Wie is topfavoriet voor de eindzege in de Giro d’Italia? Zet in en win!

Ad

De Giro d’Italia begin zaterdag met een openingstijdrit in de Abruzzen. In Italië zijn we op zoek naar een opvolger van Jai Hindley. Samen met TOTO kijken we wie dit jaar de favorieten zijn voor de overwinning en wat jij kan overhouden aan een juiste voorspelling.

Titanenstrijd

Alle ogen zijn dit jaar gericht op twee titanen: Primoz Roglic en Remco Evenepoel. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat zij gaan strijden om de eindoverwinning. Vorig jaar vochten de Sloveen en de Belg in de Vuelta (tot de val van Roglic) een verbeten duel uit en eerder dit jaar troffen de twee coureurs elkaar al in de Ronde van Catalonië. De ene keer ging Evenepoel met de zege aan de haal, de andere keer Roglic. Bij TOTO is Vuelta-winnaar Evenepoel met een quotering van 1,86 net iets meer favoriet dan Roglic, die gewaardeerd wordt met een quotering van 3,40.

De concurrenten hebben al meerdere keren aangegeven zich niet zomaar gewonnen te geven. Ook zij hebben ook al mooie dingen laten zien dit seizoen. Voornamelijk Tao Geoghegan Hart, winnaar van de Tour of the Alps, lijkt een geduchte tegenstander te worden. Hart won al eens de Italiaanse rittenkoers en bij een nieuwe zege van de Brit krijg je liefst 16,5 keer je inleg terug. Ploeggenoot Geraint Thomas heeft met zijn staat van dienst een net iets lagere quotering dan Hart: als hij wint, word je inzet met 13 keer vermenigvuldigd.

Nederlandse hoop

De voornaamste Nederlandse kanshebber op Giro-eindwinst is Thymen Arensman. Hoewel Arensman dit seizoen nog niet echt uit de verf komt, wordt hij door zijn ploeggenoten bij INEOS hoog ingeschat en kan daardoor op veel vertrouwen rekenen. Bij een eindzege van Arensman krijg je 100 keer je inzet terug. Durf jij het aan?

Keuze genoeg

Naast de strijd om het roze zijn er ook een heleboel andere opties waar je kan inzetten op de juiste uitkomst. Wist je bijvoorbeeld dat Thibaut Pinot favoriet is om het bergklassement te winnen? Als de Fransman daarin slaagt, dan krijg je maar liefst 7,75 keer jouw inzet uitgekeerd. En denk jij dat voorjaarsrevelatie Ben Healy minimaal een etappe gaat winnen? Dat kan je rekenen op 3,7 keer jouw inzet.

Neem ook eens een kijkje bij de head-to-heads. Eindigt Jay Vine in het eindklassement boven Damiano Caruso? Dan kan je 3,4 keer jouw inzet tegemoetzien. De gelegenheid om hiertoe te slaan mag je niet laten liggen!

Let op: alle genoemde quoteringen zijn onderhevig aan veranderingen.

