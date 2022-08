Wie is de volgende Jumbo-Visma renner in het rood? – WIELERFLITS UPDATE

Video

Opnieuw stroomde het Nederlandse wielerpubliek uit om het peloton in de Vuelta a España te zien. In totaal stonden er het afgelopen weekend bijna een miljoen mensen langs de kant. Zondag zwaaiden ze hun helden uit, dinsdag gaat de Ronde van Spanje verder in eigen land. Maar wat levert dit Nederland nu op? Bekijk nu de WielerFlits Update!

Jumbo-Visma blijft heersen en verdelen. Na Robert Gesink en Mike Teunissen kiende de ploeg het zo uit, dat ook gewaardeerde kracht Edoardo Affini minstens een dag in het rood mag rijden. En wie weet is Sam Oomen straks in Spanje wel aan de beurt. Daarnaast beweest Danny van Poppel andermaal misschien wel de beste lead out te zijn, keek Julius van den Berg terug op zijn geslaagde bergtrui-exercitie én komt er ooit weer een Ronde van Nederland? Verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen gaan daar vanuit Breda dieper op in.

Beluister de podcast hier:



De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed