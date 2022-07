Wie gaat het in waaiers trekken? – WIELERFLITS UPDATE #2

Video

In de WielerFlits Update blikken onze verslaggevers Maxim Horssels en Nico Dick vooruit op de Touretappe van vandaag. In een paar minuten praten we je bij over het nieuws van dag en analyseren we de kanshebbers voor de ritzege.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Na de spectaculaire start in Kopenhagen trekt het peloton van de Tour de France op dag twee naar Nyborg. Op papier is het een sprintersetappe van 202 kilometer, maar het dreigt wel een zware en nerveuze rit te worden langs de Deense kust. Een 18 kilometer lange brug vlak voor de finish zal ook voor nervositeit zorgen. Worden het waaiers of krijgen we een eerste massasprint?

De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed