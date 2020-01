White en Hosking grijpen de macht in Bay Cycling Classic zaterdag 4 januari 2020 om 12:16

De tweede wedstrijd van het criterium Bay Cycling Classic is gewonnen door Nicholas White. De 22-jarige Australiër van Team BridgeLane bleek in de sprint sneller dan Brenton Jones en Jensen Plowright. Bij de vrouwen ging de zege naar de aalvlugge Chloe Hosking.

De vrouwenwedstrijd werd ontsierd door een zware valpartij in volle finale, met als grootste slachtoffer Shannon Malseed. De 25-jarige Australische van TIBCO-SVB moest uiteindelijk worden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar was wel bij kennis. Het criterium werd gewonnen door Hosking, voor Ruby Roseman-Gannon en Matilda Raynolds.

Bij de mannen eindigde de wedstrijd ook in een (massa)sprint. Gisteren was de zege nog voor baanwielrenner Sam Welsford, vandaag ging de overwinning naar zijn landgenoot White. Die laatste neemt ook de leiding over in het klassement, al heeft Welsford inmiddels ook negentien punten verzameld. Jones staat nu op achttien punten.

De Bay Cycling Classic bestaat ook dit jaar weer uit drie criteriums. Zondag is het tijd voor het afsluitende Williamstown criterium. Vorig jaar wist Marco Haller de eindzege voor zich op te eisen bij de mannen, terwijl Valentina Scandolara de beste was bij de vrouwen.