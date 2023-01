Brenton Jones is de beste op dag één van de Citroën Bay Crits

De Brenton Jones is de Citroën Bay Crits begonnen met een zege. De eerste rit van de driedaagse in Australië, die bestaat uit drie criteriums en waar ook de nodige WorldTour-renners aan meedoen, eindigde in een massasprint. Jones was daarin sneller dan Graeme Frislie en Blake Agnoletto. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Ruby Roseman-Gannon.

De 31-jarige Jones bezorgde zichzelf met zijn zege een mooi afscheidscadeau, want na de Citroën Bay Crits stopt hij als wielrenner. Deze koers komt hij in actie voor Bayside Citroën, een gelegenheidsteam met ook enkele WorldTour-renners. Zo was Luke Plapp onderdeel van de sprinttrein van Jones. De uiteindelijke lead-out werd gedaan door Blake Quick, die de komende twee seizoenen voor Jayco AlUla (de opvolger van BikeExchange-Jayco) rijdt.

Ook de vrouwenwedstrijd eindigde in een sprint. Zoals gezegd, ging de zege hier naar Roseman-Gannon. Zij klopte Amanda Spratt, die in 2023 en 2024 uitkomt voor Trek-Segafredo. Peta Mullens (Roxsolt Liv SRAM) eindigde als derde.