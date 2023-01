B&B-slachtoffer Chloe Hosking opgevist door Roxsolt Liv SRAM

Chloe Hosking zou deze winter eigenlijk Trek-Segafredo verruilen voor de aangekondigde vrouwenploeg van B&B Hotels-KTM, maar dat laatste project ging niet door. Toch maakt de Australische dit jaar onderdeel uit van het peloton. Het continentale Roxsolt Liv SRAM biedt Hosking namelijk onderdak voor het komende seizoen.

De 32-jarige Hosking reed sinds 2021 voor Trek-Segafredo. Daarvoor kwam ze uit voor onder meer Wiggle High5, Alé Cipollini en Rally Cycling Women, waar ze vooral indruk maakte als sprintster. Zo won ze in 2016 de derde editie van La Course door Lotta Henttala en Marianne Vos te kloppen op de Champs-Élysées. Datzelfde jaar schreef ze een etappe in de Giro d’Italia voor vrouwen op haar naam.

In 2022 wist Hosking niet te zegevieren. Wel behaalde ze diverse ereplaatsen, zoals een tweede plaats in een etappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour. Ook was de Australische zesde in de Scheldeprijs en tweede in een rit van de Tour of Scandinavia (2.WWT).