Wetswijziging in Italië biedt Giro-organisatie veel voordelen

Een wetswijziging door de Italiaanse senaat zal met applaus ontvangen zijn op de burelen van RCS Sport. De wijziging maakt het namelijk mogelijk om de organisatie van sportwedstrijden, zoals de Giro d’Italia en andere Italiaanse koersen, te versoepelen.

De wetswijziging is voorgesteld door de Italiaanse wielerbond en RCS. Tot nu toe moest een organisatie nog goedkeuring krijgen van alle lokale autoriteiten die een wedstrijd zagen passeren, maar dat is nu niet meer nodig. Als een wedstrijd doorheen meerdere regio’s gaat, is alleen een machtiging van de autoriteiten van de startplaats nodig om een beslissing te nemen namens alle lokale autoriteiten.

Het werk van organisatoren wordt door de nieuwe wet flink vereenvoudigd. RCS hoeft zo niet meer in alle betrokken regio’s of steden vergunningen aan te vragen om een wedstrijd of rittenkoers te organiseren. “Met deze nieuwe wet zal de startregio van de wedstrijd de enige tussenpersoon zijn tussen de organisatie en de lokale autoriteiten”, vertelt de Italiaanse politicus Roberto Pella tegen Bicitv. “Ik ben zeer verheugd dat het nu goedgekeurd is, omdat de mensen achter dit soort evenementen hier al lang om gevraagd hebben.”

“Ik hoop dat voor 2021 de wedstrijden snel kunnen worden ingepland op de gebruikelijke data, met de mogelijkheid om fans weer te ontvangen. Natuurlijk met inachtneming van de maatregelen om de gezondheid van de samenleving te beschermen”, aldus Pella.

Afgelopen seizoen moest RCS diverse parcoursen aanpassen omdat lokale autoriteiten op de route niet mee wilden werken aan een passage. Zo was er veel te doen om Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije.