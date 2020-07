Parcours Milaan-San Remo, Ronde van Burgos

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de problemen rond het parcours van Milaan-San Remo en de Ronde van Burgos

Vandaag houdt RCS, de organisator van Milaan-San Remo, een meeting met enkele burgemeesters uit Ligurië. Niet iedereen ziet het immers niet zitten om volgende week zaterdag de straten af te sluiten voor het eerste monument van het seizoen. De reden is dat dit een belangrijke weekenddag is voor het toerisme langs de Ligurische kust.

Voor alle duidelijkheid: er zijn geen problemen wat betreft de finale, vanaf de Cipresssa. Het zou wel zomaar kunnen dat de Capo Mele, de Capo Cervo en/of de Capo Berta sneuvelen.

Zoals voorzien werd 72u voor de start van de Ronde van Burgos het volledige deelnemersveld getest op Covid-19. Niemand is besmet, zodat het volledige peloton een ‘go’ krijgt om deze namiddag van start te gaan.

Officials confirm no Covid-19 cases among starters (per requirement of control -72hrs) — Vuelta a Burgos 2020 is all system's go for Tuesday start

— Andrew Hood (@EuroHoody) July 27, 2020