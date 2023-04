Wessel Mouris bezorgt Scorpions eerste UCI-zege in Slowakije

Wessel Mouris heeft zondag in Slowakije de tweede etappe in de Carpathian Couriers Race gewonnen. De 20-jarige Nederlander bezorgde daarmee zijn ploeg Scorpions Racing Team de eerste UCI-overwinning van dit jaar.

Mouris was de beste na een etappe van ruim 146 kilometer met start in finish in Bánovce nad Bebravou, een stadje dat op een half uur rijden van Trencin ligt. Op het programma stonden vijf lokale rondes met daarin drie heuveltjes. Mouris kwam solo over de finish.

De Carpathian Couriers Race (UCI 2.2U) is een rittenkoers voor beloften in Hongarije, Slowakije en Polen. De ronde begon zaterdag met een ploegentijdrit van 4 kilometer in Boedapest die gewonnen werd door het Italiaanse CT Friuli ASD. Woensdag is de slotrit van de wedstrijd.

2 etap 40. Karpackiego Wyścigu Kurierów wygrywa Mouris Wessel z niderladzkiego teamu Scorpions Racing Team.

